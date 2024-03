Elezioni Incertezza in Alto Mugello. Palazzuolo ancora senza candidati

È il comune più piccolo del Mugello, Palazzuolo sul Senio. Mille abitanti. Ma in politica ultimamente è in gran fermento. Tanto che ancora non ci sono candidati ufficiali, ma solo voci, intenzioni. In tutti gli schieramenti. Non mancano neppure le ipotesi di liste civiche, e di una divisione all’interno del centrosinistra. Una cosa, in mezzo alla confusione preelettorale, è certa. Non sarà della partita Paolo Omoboni, sindaco di Borgo San Lorenzo. Al quale il Pd palazzuolese aveva prospettato l’idea, terminati i dieci anni nel suo paese, di dare una mano a Palazzuolo. E Omoboni non aveva subito detto no. Anche se ultimamente è stato travagliato da problemi di salute. Così ora chiarisce la propria posizione: "A Palazzuolo - dice Omoboni - conosco persone che stimo, con cui ho collaborato in questi anni, il mondo del volontariato, quello produttivo e agricolo. Ma a parte le suggestioni giornalistiche, ringrazio chi ha pensato a me, sono attestati di stima che fanno piacere, ma suggestioni giornalistiche rimarranno". Omoboni risponde anche a qualche critica e illazione: "Ho il mio lavoro che mi aspetta e non ho bisogno di un ruolo politico a tutti i costi". E aggiunge, con un occhio anche a Borgo San Lorenzo: "Vale in ogni Comune, i cittadini non hanno bisogno di persone che si improvvisano, ma di una amministrazione e di una squadra che non prometta mari e monti, ma che sia presente sui problemi reali ogni giorno. E che sappia fare squadra come Mugello".

Il Pd è così alla ricerca di un altro candidato, ed è probabile che lo annunci sabato prossimo, visto che ha convocato un’assemblea. Mentre il sindaco Pd Moschetti, sfiduciato dal partito è pronto a partecipare alla contesa, con una sua lista, che conterebbe sul sostegno dei socialisti. "La lista ce l’ho pronta": avverte. Poi c’è il civico De Pasquale. Lui l’intenzione di candidarsi sindaco ce l’ha, ma ammette: "Non ho ancora il numero minimo per fare la lista". Anche sul fronte del centrodestra niente di sicuro. Alcune settimane fa Rodolfo Ridolfi, marradese, esponente di spicco di Forza Italia, e già candidato sindaco cinque anni fa, aveva dato come molto probabile la sua candidatura. Ma per ora non è stato ufficializzato nulla.