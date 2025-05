Elezioni in ateneo. Azione universitaria al suo primo Senato

Si sono concluse ieri le elezioni universitarie per il rinnovo del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e Consigli di Dipartimento, nonché per eleggere i rappresentanti degli studenti nel Consiglio territoriale dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. In totale hanno votato 12.780 studenti e i voti, dopo gli scrutini, sono così suddivisi: Udu ha raccolto 3.032 preferenze; 2.703 per Studenti di Sinistra; Csx Firenze ne conta 2.661; per Obiettivo Studenti 2.151 e Azione Universitaria 1.702. È proprio quest’ultima lista a esultare più delle altre.

Per la prima volta nella storia delle elezioni universitarie, infatti, la lista di destra conquista un seggio all’interno del senato accademico. Un traguardo per ovvi motivi accolto da loro con grande entusiasmo: "È un risultato storico". Volto e nome di questo traguardo è Alice Bianconi, studentessa di Economia. Alle prime due liste, invece, vanno i due seggi (uno l’uno) al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione.

Per quanto riguarda i rappresentanti in Ardsu, hanno votato in 9.826 e gli studenti eletti sono: Bencini Luca e Aharram Youness (Studenti di Sinistra); Di Palma Silvia (Obiettivo Studenti); Lavorata Martina (Csx); Putignano Francesco e Ricci Micaela (Udu) e Losiggio Salvatore (Azione universitaria). L’ultimo a rappresentare la destra studentesca nel consiglio territoriale dell’Ardsu Toscana, era stato nei primi anni 2000 Giovanni Donzelli, oggi deputato di FdI.