Elezioni I comuni al voto sono otto. Sessantamila cittadini alle urne

MUGELLO

Basta con comizi, volantinaggi e banchini al mercato. In Mugello per le elezioni comunali si vota dappertutto a esclusione di Marradi. Son ben otto i Comuni che questo finesettimana vivranno la tornata elettorale. E candidati e liste in campo sono numerosi.

Insomma da oggi cala il sipario sulle campagne elettorali e la parola passa alle urne

BARBERINO DI MUGELLO

Tre candidati, tre donne, per la scelta dei Barberinesi: da una parte, per il centrosinistra, la vicesindaco Sara Di Maio con la lista "Sarà Insieme" (PD, Italia Viva, Verdi-Sinistra Italiana), all’altra Paola Nardi per la sinistra (Ora!Barberino e Cinque Stelle) e infine Silvia Castellani per il centrodestra.

BORGO SAN LORENZO

Tre candidati anche a Borgo San Lorenzo, dove è previsto anche il ballottaggio: la vicesindaco Cristina Becchi, per il centrosinistra, sostenuta da quattro liste, Pd, civica Borgo Insieme, Italia Viva e a Sinistra; Fulvia Penni, con la sua lista civica "Borgo Rosso", insieme alle liste "BorgoVisione" (centrodestra) e la civica Borgo Missione. Infine Leonardo Romagnoli, candidato della sinistra alternativa, con tre liste a sostegno, Borgo in Comune, Progressisti Democratici e Cinque Stelle.

DICOMANO

Qui si sfidano Massimiliano Amato, con la sua lista Pd, Laura Barlotti, con la civica "Dicomanocheverrà" e Saverio Zeni per il centrodestra.

VICCHIO

Due soli candidati invece a Vicchio, dove si sfidano il sindaco uscente dem. Filippo Carlà Campa, che dopo la non ricandidatura dal suo partito ha creato la lista civica "Vicchio Vive", e Francesco Tagliaferri, segretario pd, col sostegno anche di Cinque Stelle e della sinistra di Officina 19.

FIRENZUOLA

Anche a Firenzuola due sole liste, entrambe civiche, ma con connotazione politica: di area centrodestra quella di Giampaolo Buti, di centrosinistra quella che candida a sindaco Filippo Giordano Allkurti.

PALAZZUOLO SUL SENIO

Schema simile pure a Palazzuolo sul Senio: il centrosinistra candida Marco Bottino, mentre Paola Cavini è sostenuta dal centrodestra.

SCARPERIA E SAN PIERO

Qui partita a tre, con Federico Ignesti, sindaco uscente, candidato per la coalizione "Centro Sinistra per Scarperia e San Piero", sfidato da Emanuele Camilletti per il centrodestra e da Laura M.C Fratini candidata con la lista LiberaSinistra in Movimento.

VAGLIA

Riccardo Impallomeni della lista civica "Vaglia Bene Comune" è in gara con Silvia Catani, candidata del PD e Sinistra Italiana e con Claudia Dominici sosteuta dal centrodestra.