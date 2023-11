Elezioni a Firenze, Del Re fa appello alla Schlein: “Pd, servono le primarie”

Firenze, 15 novembre 2023 – Un Tuscany Hall pieno di gente per Sarà Firenze, l’evento organizzato dall’ex assessora Pd all’urbanistica del Comune di Firenze, Cecilia Del Re, in vista delle prossime amministrative. L’appello è rivolto alla segretaria nazionale Elly Schlein, a cui viene chiesto di indire le primarie per scegliere il candidato sindaco Dem.

“Elly, tu hai chiuso qui la tua campagna elettorale a febbraio scorso, e dopo aver vinto hai giustamente detto che non ti avevano vista arrivare – ha detto Del Re – mentre a me invece mi avevano vista arrivare, e per questo mi hanno fermata e continuano a farlo. Due situazioni diverse, ma frutto della medesima società patriarcale: puoi spezzarla tu, di nuovo, indicendo le primarie, per rafforzare il Pd, la partecipazione, e ora anche per la storia di Firenze”.

Del Re ha detto che "c'è chi ha avuto paura stasera a venire qua perché intimorito da alcune telefonate: vogliamo essere questo come partito? Il partito che alla discussione sostituisce le firme prese nelle case dei delegati il sabato sera per mettere in scena il colpo di mano il lunedì sera? Non dobbiamo temere il confronto, e non dobbiamo avere paura. Anche io, evidentemente, in questi anni, ho fatto paura”