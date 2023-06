Elezioni del sindaco Convergenze su Bellosi

di Fabrizio Morviducci

Alle prossime amministrative ci fa avanti anche un candidato ‘civico’. La corsa è ancora lunga, ma da più parti arrivano segnali per una campagna elettorale movimentata e interessante. E a rompere gli schemi potrebbe esserci Giovanni Bellosi, l’attuale presidente del Casellina calcio, che sarebbe in grado di mettere insieme pezzi del Centrodestra inisieme a alcuni insospettabili ‘padri nobili’ del centrosinistra cittadino.

A lanciare la volata a Bellosi per primo è stato il consigliere comunale, Enrico Meriggi (gruppo misto di minoranza). Meriggi aveva dato identikit e condizioni: "Non vogliamo che Scandicci diventi un’altra Campi Bisenzio, prima di spaccarsi con un candidato solo politico, occorre pensare a un candidato del territorio, in grado di unire più che dividere il nostro elettorato".

Dopo quella prima uscita si sono mossi in molti, soprattutto imprenditori e società civile, per chiedere a Bellosi di candidarsi a sindaco alle prossime amministrative. Bellosi è ’maturato’: non è più il giovanissimo candidato di Alleanza Nazionale che da consigliere comunale fece dannare la maggioranza con blitz e incursioni per denunciare gli errori nel governo della città. E lo testimonia non solo l’attività molto sociale svolta con il Casellina, ma anche il gradimento di Italia Viva, che lo ha invitato come relatore a una sua iniziativa cittadina sullo sport.

In passato, per il centrodestra si era parlato di una candidatura tutta politica, come quella del segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli. Come procederà la discussione? Vinceranno le logiche di partito con l’ipotesi di una spaccatura, oppure consapevoli dell’esperienza di Campi si proverà a fare sintesi puntando sull’esperienza civica per scardinare lo strapotere Pd? Un Pd che di certo non starà a guardare, perché in molti all’interno della segreteria, hanno capito che ormai è arrivato il momento di decidere. I tre contendenti per il momento restano in campo: il vicesindaco Andrea Giorgi che da tempo si è detto pronto per una candidatura ufficiale; seguono a ruota gli assessori Claudia Sereni e Yuna Kashi Zadeh, che il pensiero a candidarsi lo hanno fatto anche più di una volta. Ma tra i tre candidati in campo, per evitare le primarie che dopo la batosta delle ultime amministrative non sono viste bene, potrebbe anche scenderne in campo un altro fuori dai giochi. E già si parla del consigliere regionale Fausto Merlotti.