Elezioni comunali a Figline e Incisa, i nomi e le liste

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 14 maggio 2024 – Ecco i candidati e le liste in lizza alle urne per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Sono sei i candidati sindaco a Figline e Incisa. Ecco i nomi (in ordine alfabetico) e le liste a loro supporto con i candidati consiglieri.

Candidato sindaco: Giorgia Arcamone

Lista: CambiaMenti

Valentina Trambusti

Glauco Forti

Graziella Ermini

Admir Agas

Moria Ricci

Gessica Manetti

Camilla Nocentini

Rebecca Scaffici

Chiara Arcamone

Stefano Quadri

Peter Genito

Marco Piccardi

Sergio Bortolotti

Gianni Galli

Candidato Sindaco: Enrico Buoncompagni

Lista “Enrico BUONCOMPAGNI Sindaco”

Bianco Annamaria

Naimi Lorenzo Omar

Riggio Emma

Fratini Samuele

Turrini Rachele

Vannini Andrea

Scapecchi Eleonora

El Harchaoui Mohammed

Felloni Francesca

Bruschetini Gabriele

Lazzerini Consuelo

Di Geronimo Pietro

Prosperi Ilaria

Contu Christian

Lista “Fare Ora Figline Incisa”

Tarchi Roberto

Caruana Irene

Romiti Alberto

Piccioli Giulio

Ermini Aurora

Calogero Matteo

Grazzini Serena

Lapi Massimiliano

Matassoni Rachele

Pesucci Jacopo

Ciari Alessio

Volpe Niccolò

Candidato sindaco: Leonardo Pagliazzi

Lista: “IdeaComune”

Ruben Billi

Barbara Capanni

Marco Betti

Michela De Nizza

Dante Chiosi

Silvia Fignelli

Daniele Del Priore

Silvana Fontana

Simone Lombardi

Paola Semplici

Valter Martelloni

Paola Sozzi

Astrit Meta Detto “Tito”

Domenico Zito Detto “Mimmo”

Candidato sindaco Valerio Pianigiani

Lista: Insieme

Marco Bigi

Tommaso Butini

Ilaria Crucchi

Rosangela Di Dario

Claudio Lachi

Miruna Irina Mahu detta “Irina Valleri”

Franco Mazza

Nicola Papini

Antonello Picchioni

Alfredo Ravara

Marianna Sorelli

Antonio Tocchini

Elisa Torniai

Giacomo Vannucci

Lista PD

Elisabetta Bargilli

Marco Becattini

Fabiana Botti

Alessandro Camiciotti

Federico Cecoro

Rachele Ermini Francesca Farini Agnese Ferretti Silvia Fossati Bruno Giovannoni Alice Luchini Linda Mugnai Regina Celia Pereira Da Silva detta “Regina Pereira” Dario Picchioni Sandro Sarri Walter Verdi Lista Alleanza Verdi Sinistra Andreini Simone Bacci Vanna Bernardoni Enrico Borghi Pietro Cipriani Maura Giuntini Federico Longo Myriam Maffia Paola Marcacci Nicola Oddo Giuseppe Violi Daniele Lista Psi Azione +Europa Umberto Ciucchi Elena Cencetti Fabio Gabbrielli Irene Innocenti Marco Gabbrielli Chiara Di Stefano Stefano Francini Cecilia Baroni Franco Berti Lavinia Failli Gabriele Giuliani Monia Tiranno Simone Bigi Irene Calcagno Cesare De Simoni Pasquale Patella Lista “Movimento 5 Stelle” Ignazio Avila Antonio Asara Annamaria Carollo Francesca Casagrande Zywel Fankam Vittorio Montalto Maurizio Naldini Maria Grazia Rigli Domenico Toscano Annalisa Vannini Daniele Vivoli Candidato sindaco Silvio Pittori Lista Fratelli d’Italia : Enrico Venturi Ofelia Nesti Luigi Bianchi Simona Benelli Gian Luigi Fiamminghi Nadia Capanni Andrea Bartolini Ginevra Gonnelli Pasquale Ariani Rosella Livellara Andrea Alessani Michele Matrone Emanuele Ermini Giuseppe Simoniello Lista Lega: Giampaolo Giannelli Giuseppe Valerio Loreno Nenci Nicola Spatuzzi Massimo Bisconti Lorenzo Barbagallo Giuseppe Fiumara Melania Legoli Stefano Simeoni Vanessa Morabito Ermanna Lanfaloni Simona Casprini Paolo Murenu Sibilla Peccerini Riccarda Cappelli Francesco Fiumara Lista Forza Italia: Cristina Simoni Alessandro Ricci Barbara Boccaccini Carla Mazzoncini Andrea Bonciani Patrizia Baldi Fabrizio Gobbini Adriano Maurizi Ilaria Larocca Martha Del Carmen Palacios Oscar Charki Michele Pellegrino Alice Larocca Ruggero Bonciani Daniela Porri Alessandro Della Corte Lista Alleanza Civica Pittori Sindaco Unici&Uniti Marella Francalanci Luigia Patrizia Moretti Eleonora Cognani Mauro Rosi Fabrizio Bresci Antonio Ballerini Adriano Pucci Luca Scrivanti Gabriele Ciorciaro Daniela Zirtoni Daniela Fabrizi Aldo Marcacci Francesco Cardonati Antonio Degl’Innocenti Giulia Mecacci Radiana Angeli Candidato sindaco: Marco Pompeo Lista: Sinistra per l’alternativa

Fabrizio Michelino Erica Raffaelli Giacomo Badii Sara Bartoloni Simone Ceroti Rosario Cutrona Massimo Del Conte Giulia Del Sarto Antonella Dommi Valentina Fontanelli Mauro Ottaviano Roberto Soraggi Corso Sottili Andrea Spolverini