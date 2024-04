Elezioni Cappelletti reclama sicurezza: "Il centro? Degradato e abbandonato"

"Il centro storico di Pontassieve è degradato ed abbandonato. Deve essere oggetto d’investimenti in grado di restituire decoro e più sicurezza". Parte da qui il programma di Cecilia Cappelletti, candidata Sindaca per il centrodestra a Pontassieve.

Quale la prima cosa a cui metterebbe mano se fosse eletta?

"Servono cura ed attenzione per aspetti che incidono sulla quotidianità dei cittadini: arredi urbani, manutenzione ed illuminazione, cestini, sia nel capoluogo che nelle frazioni. La valorizzazione del centro storico di Pontassieve, per esempio, ridotto ormai ad un luogo degradato e abbandonato dai negozi di vicinato, riparte anche da investimenti concreti per attività economiche e cittadini. Insieme all’attenzione ai singoli, serve la crescita dell’intera comunità: lo sviluppo economico cresce di pari passo con quello delle infrastrutture e con il potenziamento del tpl. Cultura e turismo devono implementarsi. Vorrei far nascere un "brand identity" del territorio".

Quale è il suo giudizio sull’Amministrazione uscente?

"Il centrosinistra, con le stesse persone da decenni, ha perso il rapporto con la cittadinanza: c’è uno scollamento tra la gestione del potere amministrativo ed il tessuto sociale. Non c’è stata sinergia con gli enti sovracomunali, come Città Metropolitana e Regione, e questo ha significato un rallentamento sulla crescita di settori, come quello turistico, culturale e commerciale, che invece devono beneficiare della vicinanza con i Firenze. Mai sentita una voce a favore dei pendolari, contro i disastri di Rfi o contro l’istituzione dello scudo verde".

Quali sono le priorità del suo programma?

"Prima vengono le persone: sostegno alle famiglie, aumentando l’orario del pre e post scuola e i servizi extrascolastici; disabili, creando la Consulta per la Disabilità; anziani e famiglie; giovani, offrendo occasioni per socializzare e sviluppare attività. Poi attenzione e sostegno alle Pmi e rilancio del turismo e degli eventi, con istituzione di un assessorato al centro storico ed al decoro urbano. Infine il territorio e l’ambiente, con tutela dei corsi d’acqua, rifiuti zero e più cestini e nascita di una comunità energetica rinnovabile".