Elezioni Boni, Cappelletti e Gori. Ecco le liste di supporto ai candidati

Tre candidati, una donna contro due uomini ed un campo largo mai decollato. In tutto poco meno di sessanta candidati, per il rinnovo del Consiglio comunale e la scelta del nuovo Sindaco (o sindaca), che succederà a Monica Marini.

CARLO BONI

Campo largo. Corsa in solitaria. Soluzione mista. Alla fine il Pd di Pontassieve ha scelto per quest’ultima soluzione. Il dialogo tra gli esponenti locali di Pd e M5S non ha prodotto frutti, se non quello di una lista che i pentastellati hanno presentato insieme alle forze di sinistra. Carlo Boni - attuale vicesindaco di Pontassieve - è il candidato Sindaco, indicato dopo non pochi confronti.

Tanto che, a un certo punto, sono emersi anche altri nomi possibili da mettere in campo. Tra questi l’ex assessore regionale Gianni Salvadori, Tiziano Lepri - già vicepresidente ed assessore al bilancio della Provincia di Firenze - e Filippo Pratesi, anche lui componente della Giunta Marini.

Un punto di arrivo raggiunto non proprio con la migliore armonia. Tanto che, in corso d’opera, il segretario comunale del Pd, Tommaso Valleri, ha presentato le proprie dimissioni, lasciando la carica al nuovo segretario Paolo Belardinelli, che è anche capolista del Pd.

Italia Viva alla fine è in coalizione, sotto la lista Pontassieve al centro, con capolista Chiara Bartolini. Infine a sostegno della candidatura anche la lista Calo Boni Sindaco, con Giulia Selvi capolista.

SIMONE GORI

Il Gori di Pontassieve (Simone), alla fine, ha vinto, portando il M5S a presentarsi fuori dall’alleanza con il Pd.

Il Gori di Dicomano (Maurizio), sarebbe stato per il campo largo. Ma l’opposizione fatta per cinque anni al Pd ha prevalso, mettendo in corsa Simone Gori per il ruolo di Sindaco di Pontassieve.

Gori è reduce dall’esperienza come Consigliere comunale, sostenuto dalla lista Alternatica Comune che - oltre al M5S - riunisce Sinistra per Pontassieve e Rifondazione comunista. Capolista nel gruppo dei candidati è Alessio Focardi.

CECILIA CAPPELLETTI

Capogruppo di centrodestra in Consiglio comunale, con una notevole esperienza a livello di Consiglio della città metropolitana e già candidata sindaco nelle scorse elezioni amministrative, Cecilia Cappelletti ci riprova fiduciosa di migliorare i consensi e tentare quantomeno di allungare la partita al ballottaggio. Q

uesto anche alla luce della crescita nazionale di Fratelli d’Italia, che presenta una propria lista con Jacopo Sangiorgi capolista.

Cappelletti è poi sostenuta anche dalla lista Cappelletti Sindaco Lega Forza Italia, che riunisce gli altri due partiti del centrodestra con Deborah Baldi capolista. Nella lista di Forza Italia anche Giovanna Vaggelli, storica esponente locale degli Azzurri e più volte candidata sindaco.