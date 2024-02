Elezioni, Bellosi pronto a correre: "Amici, uscite dalla comfort zone"

Mi candido o non mi candido? Bellosi novello Amleto lancia un messaggio ai naviganti che dovrebbero sostenerlo nel suo progetto di lista civica: il tempo sta scadendo. Italia Viva, fallito il tentativo di candidarlo alle primarie di coalizione è in stand by, in attesa di decisioni ‘dall’alto’; altri civici sono alla finestra per capire chi resterà in piedi dallo scontro fratricida interno al Pd. E così Giovanni Bellosi (in foto) ha deciso di accendere una spia per far capire che lui è sempre disponibile a essere il terminale di un progetto, ma non per sempre. Le annunciate primarie tra Andrea Giorgi e Claudia Sereni (in rigoroso ordine alfabetico) hanno messo in stand by molte delle iniziative politiche sul territorio. E se il centrodestra è ancora un cantiere, Bellosi ha fatto capire che il suo di cantiere potrebbe anche non aprire. "Il momento delle scelte è adesso – ha detto - il mio progetto è fatto non di appartenenze passate ma di visioni comuni. La mia disponibilità da sola non basta, non mi interessa il bel risultato o la battaglia testimoniale, per fare questo serve anche il coraggio di tanti altri amici di uscire dalla propria ’comfort zone’ politica, professionale e personale. Se queste condizioni matureranno in tempo utile quanto prima partiremo, con entusiasmo e a testa alta; diversamente non mi imbarcherò in una corsa solitaria, inutile e narcisistica e continuerò con serenità e senza rimpianto alcuno a dare il mio contributo di idee da cittadino attivo fuori dalla politica. Come ho sempre detto non c’è in questa iniziativa alcuna ambizione personale".