Elezioni: alleanze, volti e attriti. Urne pronte per il voto di domani

Il responso delle urne per le amministrative a Calenzano arriverà a breve e darà almeno due risposte. La prima riguarda un eventuale ballottaggio, ipotesi non remota, che si verificherebbe per la prima volta a Calenzano: resta da capire, visto che Maria Arena dovrebbe essere uno dei contendenti di un eventuale ‘scontro a due’ che si terrebbe i prossimi 23 e 24 giugno, chi potrebbe essere l’altro. Se il centrodestra di Daniele Baratti sostenuto da Lega-Forza Italia e Fratelli d’Italia, visto il traino delle europee potrebbe infatti incamerare voti molti puntano anche sulla coalizione di sinistra (Sinistra per Calenzano, Per la mia città, Calenzano Democratica) che sostiene l’ex sindaco Giuseppe Carovani, personaggio molto conosciuto sul territorio. D’altra parte, la mancata unione a sinistra, che avrebbe consentito una larga vittoria, è una ‘ferita’ che molti elettori di quello schieramento imputano alle forze in campo. L’altro quesito, invece, è se potrà esserci un sindaco donna, anche in questo caso per la prima volta in assoluto: in lizza, oltre a Maria Arena, appoggiata da Partito Democratico, Futura, Calenzano in Movimento e, pur senza una lista presentata anche dal Movimento 5 Stelle, anche Federica Brunori candidata sindaco di Italia Viva. Le risposte arriveranno, presumibilmente, già a metà pomeriggio di lunedì con l’avanzare dello scrutinio nelle 16 sezioni elettorali sparse sul territorio al termine di una campagna elettorale strana, caratterizzata dalla discussione, in particolare, su un tema, quello della sicurezza, che sembra essere diventato preponderante rispetto ad altre questioni ugualmente urgenti. Tutti i candidati poi hanno scelto una modalità partecipativa con incontri nelle diverse frazioni e a contatto con i cittadini per discutere di temi puntuali legati alle diverse zone del territorio.

Sandra Nistri