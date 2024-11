Election night al Central Club. Il duello fra Harris e Trump con una lunga notte in compagnia

A Firenze, in occasione delle elezioni negli Stati Uniti del 5 novembre, è in programma una ‘election night’. Si svolgerà al Central club in via del Fosso Macinate alle Cascine a partire dalle 19.30 ed è organizzata dall’associazione Filippo Mazzei e dall’associazione Toscana-Usa: è previsto anche l’intervento della console degli Stati Uniti a Firenze, Daniela Ballard. Il giorno successivo, dalle 7.30 alle 10, spazio all’election breakfast al bar libreria campus polo delle Scienze sociali di Novoli. "Un’elezione che ha una valenza enorme – ha spiegato il capogruppo Pd a Palazzo Vecchio Luca Milani –, e giustamente tutti gli occhi del mondo sono puntati su Washington il 5 novembre. Anche Firenze osserverà con attenzione, grazie alle iniziative dell’associazione Filippo Mazzei e dell’associazione Toscana-Usa. Noi testimoniamo la vicinanza della nostra città a questo momento così importante".