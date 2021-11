Firenze, 11 novembre 2021 – Il liceo classico Michelangiolo, lo scientifico Machiavelli e il linguistico Marco Polo. Sono alcune delle scuole superiori fiorentine che preparano al meglio i giovani agli studi universitari o al lavoro secondo il portale Eduscopio.it, della Fondazione Agnelli. Sul sito sono disponibili i dati aggiornati che le famiglie e gli studenti possono consultare gratuitamente per scegliere il percorso di studi dopo la terza media. Dall'anno della nascita, il 2014, a oggi, circa 2,1 milioni di utenti unici hanno visitato il portale, consultando oltre 10,1 milioni di pagine.

Cerca la tua scuola

Nel portale www.eduscopio.it lo studente dovrà specificare se è orientato a una scelta che porti all’università o piuttosto al lavoro dopo il diploma; quale indirizzo di studio (liceo scientifico, istituto tecnico economico ecc.) è orientato a scegliere; in quale comune risiede. In pochi click avrà la possibilità di confrontare gli esiti delle scuole che si trovano nella sua zona e offrono quell’indirizzo di studi.

L'indagine

Il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di quasi 1,3 milioni di diplomati italiani di 7.500 scuole in tre successivi anni scolastici (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

Le migliori scuole a Firenze

Le scuole superiori che preparano meglio gli studenti che vogliono proseguire gli studi all'Università sono per il liceo classico il Michelangiolo, seguito dall'Iss Alberti Dante e dal Galileo. Per lo scientifico primo in classifica risulta il Machiavelli, seguito dal Guido Castelnuovo e dal Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli. Quest'ultimo è invece primo nella classifica dei licei scientifici a indirizzo scienze applicate. Al secondo posto il Leonardo da Vinci, al terzo il Gramsci. Nelle scienze umane, la scuola migliore è l'Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino, seguito dal Pascoli e dal Machiavelli. Nelle scienze umane, indirizzo economico-sociale, ancora al top il Machiavelli, primo, seguito dal Pascoli e, al terzo posto, dall'istituto salesiano dell'Immacolata. Tra i linguistici, la scuola che prepara meglio è il Marco Polo, quindi il Machiavelli e il Pascoli. Nel'ambito tecnico-economico, oro per il Galilei, argento per il Russel Newton di Scandicci e bronzo per il Gobetti-Volta. Infine, per l'indirizzo tecnico-tecnologico, la scuola top è il Russel Newton, seguito dal Salvemini-Duca d'Aosta e dall'istituto agrario.

Per quanto riguarda invece le scuole che garantiscono più facilmente uno sbocco occupazionale, si piazza per l'indirizzo tecnico-economico il Russel Newton di Scandicci, seguito dal Galilei e dal Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli. Per il tecnico-tecnologico, la scuola migliore è il Meucci, seguita dal Leonardo da Vinci e dal Cellini-Tornabuoni. Per l'indirizzo professionale-servizi Saffi, Buontalenti e, ancora, Leonardo da Vinci, prima per l'indirizzo industria e artigianato, seguita dal Cellini-Tornabuoni.