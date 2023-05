Educazione civica per gli studenti Un percorso con il ‘diploma’ finale Accade al Comprensivo del Galluzzo

Un attestato delle buone pratiche per gli studenti: per la prima volta in Italia, gli studenti delle terze classi dell’Istituto comprensivo del Galluzzo di Firenze sosteranno l’esame finale del percorso di educazione civica che porta a ricevere una certificazione, un diploma ‘Civis etica’. Gli alunni, spiega una nota, sono stati impegnati in classe e con attività legate all’educazione civica e al rispetto dell’ambiente come la pulizia del torrente Ema oltre ad altre iniziative che hanno avuto come punto di riferimento la Costituzione e la legalità. "La parte esperienziale di educazione all’affettività ed alla legalità - spiega Fernando Franchi, presidente Fondazione Franchi - è stata realizzata attraverso una campagna di raccolta cibo e fondi che sono stati poi consegnati alla Misericordia di Firenze. Un’altra parte del percorso, invece, ha visto la realizzazione del videogioco educativo sul tema della sostenibilità ambientale e della raccolta differenziata, il Puliziotto, scaricabile da Play Store, apprezzato in Italia ed oltre i confini nazionali". Franchi ricorda che "Il progetto Civis Etica è nato da un impegno condiviso per offrire nuove opportunità ai giovani attraverso una certificazione digitale di educazione civica per le scuole".