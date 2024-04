Educazione alimentare, progetto per bimbi

Si chiama "A merenda con il pediatra" l’incontro che si terrà oggi, a partire dalle ore 17, al Centro Cottura di via Togliatti, a Lastra a Signa. L’evento è promosso dal Comune di insieme a CirFood (l’azienda che gestisce la ristorazione scolastica): nell’occasione il pediatra Paolo Becherucci colloquierà con i genitori per un approfondimento su merende, spuntini ed equilibrio alimentare del bambino. Verrà spiegata l’importanza di consumare pietanze diversificate, ma saranno illustrate anche le relazioni fra ambiente, cultura e consumi. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e fa parte del progetto di educazione alimentare rivolto ai ragazzi delle scuole d’infanzia e primarie del territorio, portato avanti sempre da Cir Food in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e l’istituto comprensivo. La finalità è appunto quella di educare i bambini e le famiglie a corretti stili di vita e a riflettere su tematiche ambientali per salvaguardare il proprio futuro e ampliare la gamma di alimenti che i bambini sono disposti ad assaggiare. Sono previsti anche progetti sul territorio per arricchire l’esperienza educativa in realtà produttive locali, come la visita allo stabilimento Mukki, all’azienda agricola Marcello Paoli o alla fattoria didattica Isolamanna.