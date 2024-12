’Edera Fest’ al Parc. Tra cultura e musica guardando al sociale

Reportage, documentari, eventi e iniziative culturali. Edera Rivista si arrampica e si insinua in ogni spazio possa fiorire cultura, quindi ovunque. Sempre in modo fresco, curioso e frizzante, degno della gioventù che accomuna redattori e collaboratori. Quest’anno, per spegnere le sue otto candeline, ha scelto come teatro della seconda edizione di ’Edera Fest’ il luogo dove ha messo radici, il Parc (piazzale delle Cascine, 7, Firenze). Una giornata ricca di stimoli tra cultura, musica, market e attività interattive a ingresso gratuito, realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. In un ambiente amichevole e informale, senza inutili fronzoli, sono nati talk e chiacchierate interessanti con ospiti come Chiara Piotto di SkyTg24; il fotografo, regista ed esploratore Luca Bracali; il giornalista e regista Valerio Nicolosi; il gruppo Piantando; il cavaliere della Repubblica Mattia Villardita. E poi ancora la viaggiatrice Alessia Piperno, arrestata in Iran nel novembre 2022; il duo musicale Sinedades; gli amministratori della pagina social Sessuologia; il nuotatore olimpico Matteo Restivo; il cantante Lorenzo Polidori e la band Hso.

In contemporanea, nel nome di una sostenibilità messa in pratica e non solo teorizzata, è andato in scena lo swap party insieme a Declout. Per chi non lo sapesse, è un modo di vendere e comprare senza spendere soldi, ma soprattutto senza inquinare o alimentare il consumismo, basato su un atto antico quanto l’essere umano: il baratto. Chiunque poteva portare con sé tre capi e scambiarli con quelli degli altri. Le rimanenze saranno distribuite ai senzatetto, grazie alla collaborazione con il giornale Fuori Binario. Chi c’era ha avuto anche tempo per riflettere su sé stesso, grazie all’installazione della pagina social Sinceramente. Per poi, dopo cena, sbizzarrirsi all’after party organizzato con Bar La Torretta e dj set di Roidawitte.