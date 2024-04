Ecco la raccolta straordinaria della plastica

Il mancato ritiro dei sacchi azzurri per la raccolta porta a porta , causa sciopero, nei comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, aveva causato proteste, e anche il comune borghigiano, giudicando "inaccettabile" la situazione, aveva sollecitato una raccolta straordinaria di Alia – che prima aveva invitato le utenze a riportare in casa il sacco, in attesa del ritiro successivo-. Alla fine questa raccolta della plastica è stata programmata e già si è effettuata a Scarperia e San Piero, mentre a Borgo San Lorenzo si conclude oggi.