Ecco la primavera: 30mila tulipani all’interno del giardino del Bardo

Inaugurato, ieri pomeriggio, il ‘tappeto’ di 30mila tulipani, di varietà diverse, all’interno del giardino del Bardo in via Gramsci per la terza edizione di Wander and Pick, il progetto nato dalla collaborazione del Comune di Sesto Fiorentino con l’associazione "Le tribù della terra".

Al ‘taglio del nastro’ erano presenti il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi. Ora il giardino sarà aperto e potrà essere ammirato per circa quattro settimane, tutti i giorni dalle 10,30 alle 19. Tutti i visitatori potranno raccogliere e portare a casa i fiori e i bulbi, avendo cura di lasciare un contributo che sarà reinvestito nel progetto.

Ogni fine settimana, inoltre, sarà presente un punto ristoro. Inoltre, in tema di iniziative collaterali, dal 5 al 13 aprile nei locali del Centro espositivo "Antonio Berti" (via Bernini 57), sarà visitabile, a ingresso libero, la mostra "Le erbe spontanee in Toscana", curata da Alessandra Benati, Sergio Ferli e Domenico Prisa e promossa dal progetto Wander and Pick insieme alla Pro Loco di Sesto Fiorentino.

S.N.