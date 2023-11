Ecco la Biclostazione protetta di Rifredi. Via alla sperimentazione tramite un’App

Arriva a Firenze, nel giardino dell’Sms Rifredi la prima "Biclostazione" dell’area fiorentina: un parcheggio sicuro per bici e ebike. L’idea è venuta alla cooperativa impresa sociale Biclò, che ha vinto la quarta edizione del bando Smart and Coop, promosso da Legacoop Toscana e Fondazione Cr Firenze, in collaborazione con Impact Hub Firenze e Centered Lab.

La "Biclostazione" è un bike box (prodotto da un’azienda olandese), che contiene sei biciclette e le protegge da furti, atti vandalici e agenti atmosferici. Se in Olanda è molto diffuso, in Italia non si può dir la stessa cosa e Firenze si conferma città all’avanguardia per novità di questo genere. Non è che un caso che Jacopo Ammendola, presidente della cooperativa, parli di "ritardo italiano rispetto al Nord-Europa", sottolineando però che "negli ultimi anni anche in Italia ci stiamo muovendo. La nostra intenzione è di costruire un passo alla volta una rete di parcheggi che permetta ai cittadini di muoversi in tutta la città metropolitana usando la bici. Siamo una cooperativa e ci piacerebbe che i nostri utenti fossero in primo luogo nostri soci".

Gli utenti avranno accesso automatizzato tramite app al bike box. In questa prima fase di sperimentazione del progetto, l’abbonamento sarà di 10 euro al mese (per 6 mesi) per un posto bici. Il box sarà sempre accessibile, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. La cooperativa Biclò si occuperà dell’installazione e manutenzione del bike box e della gestione del servizio. E, ulteriore novità, la coop lancia una ‘call to action’: i cittadini potranno scrivere all’indirizzo [email protected] indicando in quali zone di Firenze desidererebbero fossero collocate delle nuove Biclostazioni. "Come Sms di Rifredi abbiamo chiaro la posta in palio che si gioca sulla tematica della transizione ecologica e vogliamo sempre più caratterizzare le nostre attività in questa direzione – sottolinea Claudio Bellanti, presidente Sms Rifredi -. Per questo abbiamo condiviso si da subito il progetto di Biclò, nei suoi valori e nelle sue finalità e abbiamo messo a disposizione un nostro spazio per favorire questa sperimentazione".

Niccolò Gramigni