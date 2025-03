Ecco ’Il ragazzo dai pantaloni rosa’

Un film contro il bullismo in tutte le sue forme, perché di bullismo si può morire. Lo testimonia Teresa Manes, la madre

di Andrea Spezzacatena,

il ragazzo di 15 anni che tredici anni fa si tolse la vita proprio a causa di comportamenti e atteggiamenti di alcuni suoi compagni di scuola. Dalla storia di Andrea è nato un film, ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ che è stato in programmazione a lungo lo scorso autunno e che torna in sala domani al Teatro Cinema Italia per la rassegna Cinelandia in due spettacoli, uno pomeridiano alle 17,30

e uno serale alle 21. Proprio alla proiezione serale interverrà Teresa Manes a raccontare la sua esperienza, della vita del figlio che se ne è andata troppo presto, a causa della cattiveria e dei pregiudizi, a causa di una mancata educazione.