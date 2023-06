E’ padel mania La Fiorita lancia i primi tre campi

Scandicci, arriva la Padel-mania. Martedì alla Fiorita si inaugurano i primi tre campi. Lo Scandicci calcio sta progettando un nuovo impianto addirittura con 8 campi dedicati alla nuova disciplina demolendo il vecchio campo da calcio in sabbia. La domanda è altissima, e oltretutto per le società sportive avere un campo diventa anche un business, visto che l’affitto del campo per un’ora nella vicina Firenze costa fino a 60 euro. A Badia a Settimo, l’investimento di oltre 400 mila euro è a carico della Fiorita Sporting Club, che ha in gestione il tennis club comunale dove sono presenti anche cinque campi ‘tradizionali’, uno da beach volley o beach tennis, bar ristorante e spogliatoi. Martedì alle 18 all’inaugurazione saranno presenti il presidente della TC, Fiorello Toscano, il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani e l’assessore allo sport, Ivana Palomba.

L’intervento è stato realizzato grazie a un accordo con lo Sporting Arno che gestisce l’impianto di calcio confinante, sempre di proprietà comunale, utilizzando un’area precedentemente utilizzata per il calcetto e poi dismessa. Per gli atleti interessati alla disciplina del Padel la Fiorita Sporting Club organizza anche corsi con istruttori qualificati. "Il Circolo – ha detto il presidente, Fiorello Toscano – ha sentito la necessità di adeguare l’impianto alle nuove domande di sport emergenti. La decisione strategica di affrontare l’investimento per un Centro Padel è stata presa nel 2019. Poi lo stop causato dalla pandemia, con la chiusura dell’impianto e le tante problematiche successive che sono venute a crearsi. Questo ha fatto sì che il progetto definitivo abbia trovato luce a inizio 2022 con l’elaborazione di un business plan, con la ricerca di un terreno sul quale far sorgere il nuovo impianto, con i primi contatti con l’amministrazione comunale. Grazie alla collaborazione, ispirata dal Comune, con i vicini della società Sporting Arno è stata possibile reperire l’area di un campo di calcetto in via di dismissione".

La Fiorita nasce nel 1984 grazie all’impegno del fondatore, Consalvo Romoli. E’ una delle società storiche della città, da sempre tra le più note anche nel panorama provinciale. Ma l’arrivo del padel ha suscitato le attenzioni anche dell’opposizione. "Non abbiamo alcun problema – ha detto Enrico Meriggi (misto di opposizione) – nei confronti delle società sportive che realizzano campi all’interno dei loro impianti. Ma pari opportunità debbono essere concesse a nostro avviso anche ai privati che abbiano terreni urbanisticamente compatibili con la realizzazione di impianti e vogliano costruirli".

Fabrizio Morviducci