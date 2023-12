E’ morto a Roma Gianfranco Briani. Fu pioniere del volley a Firenze: due stagioni in serie A con l’Alce

Gianfranco Briani, Segretario Generale della pallavolo per oltre 30 anni, fiorentino, è scomparso a Roma a causa di una polmonite bilaterale. Lascia la moglie e tre figli. Nato nel febbraio del 1930, Briani era entrato nel mondo del Coni nel 1961 dopo un pionieristico percorso nel volley fiorentino dove è stato tra i fondatori dell’Alce con cui ha partecipato anche a due campionati di serie A (‘60 e ‘61). Come dirigente sportivo, dal 1961 al 1989 e poi dal 1995 al 1997, è stato Segretario Generale della Fipav. Dal 1989 al 1995 ha ricoperto al Coni molteplici incarichi. In particolare quello di Capo servizio della Promozione sportiva e Segretario Generale della Federazione italiana pesca sportiva e Attività subacquee.