"E’ importante uscire dalle aule e confrontarsi con l’attualità in un mondo in rapida evoluzione"

FIRENZE

Per la nona edizione consecutiva Rekeep, impresa leader in Italia nel settore dell’integrated facility management, sostiene ‘Cronisti in classe’. Il Gruppo, che assicura in Toscana ed in tutta Italia servizi di facility management in strutture sanitarie, scuole, enti pubblici e imprese, è da sempre in prima linea per quanto riguarda progetti di responsabilità sociale rivolti alle giovani generazioni.

"E’ una iniziativa a cui teniamo molto – spiega Claudio Levorato, presidente del Gruppo Rekeep – perché assolutamente coerente con il nostro impegno a sostegno delle nuove generazioni. Da tempo, infatti, promuoviamo progetti che puntano a valorizzare il merito e l’istruzione, come, ad esempio, le centinaia di borse di studio che ogni anno assegniamo ai figli dei nostri dipendenti".

"Sin dalla prima edizione – prosegue il Presidente – abbiamo riconosciuto il valore di una proposta che permette ai ragazzi di uscire dalle aule per confrontarsi con l’attualità mettendosi in gioco attraverso la lettura dei quotidiani, la scrittura di articoli e il dibattito. Mai come negli ultimi anni, i più giovani hanno bisogno di strumenti adeguati per orientarsi in un mondo sempre più complesso e veloce. A questa esigenza ‘Cronisti in classe’ risponde fornendo la giusta motivazione per garantire agli studenti un’istruzione rigorosa e lo sviluppo di un indispensabile senso critico".

"Grazie anche al nostro piccolo contributo – chiude Levorato – auspichiamo che i partecipanti, ogni anno sempre più numerosi, possano acquisire conoscenze e, soprattutto, diventare cittadini consapevoli".