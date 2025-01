E’ il tempo delle scelte. L’anno ‘corto’ della sindaca

Per Firenze si apre un anno impegnativo, nel quale la sindaca Sara Funaro (ma non solo) dovrà mettere a terra programmi per restituire alla città sicurezza, decoro e sostenibilità, ma anche la dimensione di un territorio a misura d’uomo che sembra aver perduto. E quindi il 2025 appare decisamente come il tempo delle scelte, alcune impellenti. L’overtourism e la mancanza di abitazioni sono un’emergenza: il rischio è desertificare non solo il centro ma anche i quartieri residenziali, trasformando definitivamente la città in una Disneyland.