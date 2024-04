"È il polmone di questa zona, meno male che c’è"

Cosa ne pensa dei ragazzi che stanno qui davanti?

Parroco: "Ho cercato, per quello che posso, di salutarli e di chiedere anche qualche volta che mi aiutino a fare qualcosa. Sono preoccupato, fumano molte canne. E poi mi dispiace perché il fatto che non abbiano proprio nulla da fare, ma solo passare ore e ore a questi tavolini mi sembra abbastanza brutto per dei ragazzi di quell’età".

Può dirci qualcosa sui controlli?

"Ogni tanto son venuti, in questi ultimi tempi, i vigili oppure i carabinieri, però se ci fosse una regolarità nel controllo forse anche certi episodi potrebbero essere contenuti. Non mi sembra una situazione così grave, ma va tenuta sotto controllo perché a degenerare ci vuole poco".

Ci può dire qualche aspetto negativo riguardo alla piazza?

Un nonno: "Spesso si trova della sporcizia, io stesso mi sono ritrovato a dover pulire la parte dietro al campetto per far giocare i bambini. Ho anche contattato il Comune ma non è cambiato niente. E’ un punto di aggregazione, di ritrovo e di svago, il polmone di questa zona, meno male che c’è".

Cosa ne pensa della futura costruzione della tramvia?

Un passante: "Penso che sia una buona idea, ma spero che non provochi traffico e intasamenti vari nelle strade vicine perche’ c’e’ tanta gente che usa questa strada per andare a Pontassieve o a Vallina, insomma, non so se hanno anche pensato a questa cosa che secondo me e’ molto importante".