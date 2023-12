E il Capodanno è diffuso. Diodato fa... Rumore . Musica sotto la torre di Arnolfo. Eventi in altre cinque piazze

"Ma fai rumore sì, ché non lo posso sopportare questo silenzio innaturale...". Nella notte più lunga dell’anno, il 31 dicembre, Firenze farà rumore, tanto rumore. In piazza della Signoria, infatti, arriva Antonio Diodato, per tutti semplicemente Diodato. L’artista originario di Aosta, vincitore del Festival di Sanremo 2020 proprio con il brano "Fai rumore", proporrà una selezione delle sue più celebri canzoni al pubblico fiorentino. Da ’Adesso’ a ’Amore che vieni, amore che vai’, passando per ’Che vita meravigliosa’ (colonna sonora del film ’La dea fortuna’ con cui ha vinto il David di Donatello), senza dimenticare ’Luomo dietro il campione’ (canzone della pellicola ’Il Divin Codino’ sulla vita dell’ex viola Roberto Baggio): tanti i capolavori che riscalderanno la lunga notte dell’ultimo dell’anno.

Oltre al quasi-concerto di Diodato, il brindisi al nuovo anno sarà accompagnato da tanti altri eventi sparsi per la città: ben sei le piazze coinvolte per un Capodanno diffuso, promosso dal Comune di Firenze e coordinato da Muse con il sostegno di Toscana Energia. E in ogni zona ci sarà un evento diverso. Per Capodanno avremo in piazza della Signoria il grande artista Diodato, che eseguirà alcune sue canzoni. Ci sarà musica e divertimento. La formula del Capodanno diffuso ha funzionato bene negli anni passati" le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che per il ’suo’ ultimo Capodanno ha messo a disposizione circa 400mila euro. In piazza Santissima Annunziata si festeggerà con il jazz di ’Circolo Exwide’, mentre in piazza San Giovanni con i cori gospel di Musart. In piazza Santa Croce, invece, ’Il Grande ballo degli Orsi’ di Toscana Classica renderà omaggio al maestro Sergio Staino con il coinvolgimento di tre scuole di ballo. L’orchestra di Toscana Classica, insieme all’orchestra Ensemble Quattro Corde di Odessa (Ucraina) diretta dal maestro Taddeo, proporrà musica in stile classico viennese, tra polka, mazurka e tanghi con omaggio a Piazzolla e valzer tradizionali. L’orchestra pop di ’Anfiteatro 2010’ animerà piazza del Carmine dove i fiorentini e turisti potranno esprimere i loro desideri per il 2024: tutti i messaggi saranno pubblicati su un apposito canale social e lettti durante la serata. In piazza Santo Spirito e Oltrarno ci sarà la ’Marching band’ itinerante di Music Pool. Insomma, in ogni angolo della città una musica particolare.

In questo caleidoscopio di note, piazza della Signoria, l’arengario di Palazzo Vecchio, sarà comunque il cuore della festa. Oltre a Diodato, quel palco vedrà la presenza di tanti altri ospiti. Grazie alla collaborazione con ’Andrea Bocelli Foundation - Ente Filantropico’ si esibiranno sullo stesso palco anche Andrea Paris, ’advocate’ della Fondazione e comico-prestigiatore del programma tv ’Zelig’, la cantante Cecille che si è più volte esibita al fianco di Bocelli ed è reduce da una recente esibizione alla Casa Bianca per la First Lady. Previste anche le esibizioni della sassofonista Eleonora Fiorentini, della pianista Xing Chang, e dei cantanti lirici Gianpiero Delle Grazie, Antonio Mandrillo e Martina Tragni, talenti provenienti dalle masterclass (targate Andrea Bocelli Foundation ) di canto lirico e musica da camera per pianoforte e fiati. Come fanno sapere gli organizzatori, questa collaborazione tra la città e la Fondazione punta a "testimoniare l’impegno comune per l’empowerment e la valorizzazione dei giovani e dei talenti creando occasioni di visibilità e condivisione".