È già tutto pronto. Km zero al Viola Park

Saranno giorni di fuoco quelli di inizio estate, con il via della competizione previsto per il 29 giugno. Per entrare nel vivo della giornata, in molti cavalcheranno la propria bicicletta da ogni parte della Toscana e oltre per vivere a pieno l’entusiasmo di una giornata destinata a entrare nella storia. Tutti inizierà giovedì 27 giugno con la presentazione delle squadre, evento che interesserà vari luoghi della città, tra cui Palazzo Vecchio e piazzale Michelangelo. La partenza è fissata per le 12 di sabato 29 giugno, con la prima delle tre tappe della Grande Boucle, la Firenze-Rimini (206 km), seguita dalla Cesenatico-Bologna (200 km) e dalla Piacenza-Torino (229 km). Il via al cronometro, alla corsa agonistica (il cosiddetto chilometro zero), sarà piazzato davanti al Viola Park. Il "villaggio giallo" per gli appassionati sarà allestito in piazza Santa Croce, mentre quello operativo troverà spazio alle Cascine, dove si raduneranno gli atleti. Infine, dal 26 al 28 giugno, la Stazione Leopolda ospiterà Be Cycle, un nuovo progetto organizzato e curato da Pitti Immagine e Stazione Leopolda.