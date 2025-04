È già Estate Fiorentina . Dodici spazi per lo svago. C’è piazza Indipendenza: "Così la città può rivivere"

In piazza Edison libri protagonisti, prima volta per piazza Indipendenza. Sono due delle tante novità dell’Estate Fiorentina, la rassegna culturale multidisciplinare caratterizzata da un nutrito programma di eventi, iniziative culturali, spettacoli e intrattenimenti vari che animerà la città da giugno a settembre (per poi lasciare spazio all’Autunno Fiorentino). Se nei giorni scorsi il Comune aveva pubblicato il bando per selezionare i progetti relativi ai vari eventi, fino al 6 maggio resterà aperto il bando a evidenza pubblica per dodici spazi estivi culturali da concede alle migliori proposte culturali, artistiche e ricreative. Questi luoghi sono strade e giardini che vanno ad aggiungersi a quelli già rinnovati come il parco dell’Anconella, il giardino dell’Orticultura, il giardino delle Rose, l’Anfiteatro delle Cascine/prato della Tinaia, ponte San Niccolò-Pecori Giraldi, Parco di San Donato.

"Gli eventi culturali nelle piazze e nei giardini portano socialità grazie a programmazioni artistiche e culturali che arricchiranno ancora di più l’offerta dell’Estate Fiorentina" commenta l’assessore alla Cultura, Giovanni Bettarini, ricordando che le piazze Edison e Indipendenza sono "zone che vogliamo animare con attività culturali per essere vissute e più vive, con indicazioni di rispetto per i residenti". In particolare, per piazza Edison, viene richiesto un progetto con una programmazione culturale incentrata sulla promozione della lettura e diffondere quelle attività che favoriscono il contatto con i libri, come presentazioni, incontri con gli autori, ascolto della lettura ad alta voce, laboratori, reading di poesia e letteratura. Per quanto riguarda piazza Indipendenza, in pieno centro storico, il bando prevede la possibilità di organizzare iniziative culturali per tutte le età: dai laboratori alle attività ricreative per i più piccoli, dalla presentazione di libri e incontri con gli autori ai reading di poesie passando per rappresentazioni teatrale e piccole performance musicali. Vista la posizione della piazza, dove si affacciano anche vari edifici residenziali, nella proposta culturale è esclusa la musica tipo dj set e le attività dovranno concludersi entro le 22.

Gli altri luoghi messi a bando, fra cui ci sono posti già noti ma con le concessioni scadute, sono piazza dei Tre Re (lo spazio comprende ache i due vicoli di accesso, Vicolo di Ferro e Vicolo dell’Onestà), piazza delle Murate (dove le attività dovranno essere oordinate con quelle già presenti nel complesso), piazza Tasso, giardino Niccolò Galli a Campo di Marte, giardino ex campeggio piazzale Michelangelo, parco dell’Argingrosso, parco San Bartolo a Cintoia e parco della Catena. E poi ci sono altre due new entry: il giardino di via del Sansovino e il giardino San Lorenzo a Greve (Viuzzo delle Case Nuove).

In entrambe le aree verdi il bando richiede attività multidisciplinari che interessino le diverse fasce d’età, dai bambini agli anziani passando per le famiglie. L’assegnazione degli spazi è valida per il periodo maggio-ottobre di quest’anno anno e del 2026 e 2027. Sul sito del Comune si può trovare il bando.

Barbara Berti