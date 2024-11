E Federalberghi sta con Funaro

"Bisogna dare un potere ai sindaci delle città di regolamentare il fenomeno città per città, perché le città non sono tutte uguali". A dirlo il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che chiede una "legge quadro a livello nazionale". "L’Italia – aggiunge – è fatta di tante peculiarità e particolarità diverse, non si può equiparare i borghi dove sicuramente c’è una mancanza di alberghi, e quindi una necessita’ degli appartamenti a uso turistico, alle grandi città d’arte che quest’anno hanno dimostrato ancora una volta di soffrire il fenomeno dell’overtourism, dovuto a una moltiplicazione degli appartamenti turistici".