Alfred Duncan è cittadino italiano, il conferimento al municipio di Pescia: “Da oggi sono Alfredo”

Firenze, 26 agosto 2024 - "Da oggi sono Alfredo". Così - con una storia su Instagram - l'ex centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha comunicato a tutti di essere diventato cittadino italiano.

Il centrocampista, che ieri ha giocato al 'Franchi' da avversario con la maglia del Venezia (ma è stato applaudito dai tifosi viola per i suoi trascorsi a Firenze), ha prestato giuramento questa mattina presso il municipio di Pescia. La richiesta di cittadinanza fu fatta al decimo anno dal suo arrivo in Italia, nel 2019, ma negli anni della pandemia legata al Covid tutto si è rallentato ed è stata accettata solo di recente.

Duncan è nato ad Accra, in Ghana, il 10 marzo del 1993 ed è arrivato in Italia, a Pistoia, all'età di sedici anni. Affidato alla famiglia Giusti (Leonardo ne è poi diventato il procuratore) ha iniziato il suo percorso nel calcio italiano. Il settore giovanile dell'Inter, con l'esordio da giovanissimo in prima squadra. Poi il prestito al Livorno, prima della cessione alla Sampdoria. Cinque stagioni al Sassuolo dove diventa una colonna della squadra nerovedere e poi l'approdo alla Fiorentina per 16 milioni di euro nel gennaio del 2020. L'avventura inizia così così, dopo solo un anno passa in prestito al Cagliari. Con l'arrivo di Vincenzo Italiano resta in pianta stabile a Firenze: tre stagioni tra alti e bassi, ma comunque prezioso nelle rotazioni del nuovo tecnico del Bologna. Alla scadenza del contratto, nel corso di questa estate, l'addio alla maglia viola a parametro zero e l'accordo con il Venezia, anche se giusto ieri sera ha dichiarato di aver avuto la promessa di una conferma da parte di Joe Barone, ma che con la prematura scomparsa del direttore generale viola i piani sarebbero cambiati.

La cerimonia per il conferimento della cittadinanza italiana si è svolta stamani anche alla presenza del sindaco Riccardo Franchi. Come detto lo stesso calciatore ha pubblicato una foto con una storia su Instagram, con tanto di bandierina italiana. Alfred, ma già per tutti Alfredo durante la sua avventura a Firenze, ha coronato il suo sogno. D'altra parte i rapporti con il Ghana sembravano già compromessi anche a livello calcistico. E' stato lui stesso in passato a comunicare l'addio anticipato alla nazionale.