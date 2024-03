Duecentoventi nuove piante a Villa Alberti

Ceccuti

Ben 220 nuove piante di alloro sono state piantumate nei giorni scorsi all’interno del parco di Villa Alberti a Signa, grazie alla donazione del Rotary Club Bisenzio Le Signe, da sempre attivo sul territorio con molte iniziative di sostegno in ambito didattico e sanitario, della cultura locale, ma anche dell’ambiente. Il service, cui ha contribuito anche la Rotary Foundation, ha permesso la concretizzazione di un progetto con il quale amministrazione comunale e Rotary intendono contribuire al miglioramento della qualità dell’aria, compensando le emissioni di anidride carbonica.

"L’iniziativa – spiega Raimondo Perodi Ginanni, presidente della Commissione Rotary Foundation del Club - si inquadra in un programma di interventi sul nostro territorio di competenza che il Bisenzio Le Signe ha avviato nell’annata rotariana 2022-2023, e concluso poi in una prima fase il 20 gennaio scorso con la piantumazione di 10 tigli a Malmantile (nel Comune di Lastra a Signa), con cui - insieme all’amministrazione guidata da Angela Bagni - abbiamo scelto di aderire al progetto ambientale "Abbracciamo la natura", che aveva già visto la congiunta partecipazione dell’attuale presidente del Club Elisabetta Benvenuti e del past president Simone Pancani." Durante la cerimonia, cui ha partecipato la vice presidente Chiara Pagni nella veste anche di rappresentante del Governatore del Distretto Rotary 2071, il sindaco di Signa Giampiero Fossi ha ringraziato il Rotary per il contributo, inquadrato negli interventi di abbellimento e sistemazione del parco di Villa Alberti che a breve verrà aperto alla cittadinanza". L’evento è stato accompagnato dalle note della bicentenaria Banda della Filarmonica Giuseppe Verdi, guidata da Alessio Ganugi.