Due venditori abusivi multati di 5mila euro ciascuno. Merce sequestrata

Firenze, 16 settembre 2023 – Due sanzioni da 5mila euro ciascuno e il sequestro della merce per due venditori abusivi colti sul fatto dalla Polizia municipale di Firenze. Si tratta di due stranieri (un 65enne e un 35enne) in regola con le normative sull'immigrazione che stavano vendendo sul suolo pubblico, nella zona di piazza Dalmazia, oggetti privi di documentazione di origine e vendita.

Sempre in zona Dalmazia, fa sapere una nota di Palazzo Vecchio, la Polizia municipale, insospettita dal comportamento, ha fermato due stranieri di 30 anni e 25 anni che sono risultati in regola con le norme sull'immigrazione, ma uno era già noto alle forze dell'ordine per furto e spaccio. È stato quindi accompagnato in reparto dove è stato perquisito.

Sono stati trovate due palline di eroina, un accendino cosiddetto caramellizzatore presumibilmente utilizzato per il consumo della droga e due tronchesi di cui una di quelle usate per rompere i lucchetti e le catene delle biciclette e di cui non è stato in grado di giustificare il possesso. Tutto il materiale è stato sequestrato; l'uomo è stato segnalato dalla prefettura quale assuntore e denunciato all'autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso