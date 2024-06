Due Giugno in festa. Musica e spettacoli. Gli appuntamenti

Il Comune di Reggello celebrerà oggi pomeriggio la ricorrenza del 78esimo anniversario della Festa della Repubblica con una cerimonia istituzionale in piazza Potente. Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle ore 17,30 con gli interventi delle Autorità. Al termine di questa prima parte si terrà il Concerto della Festa della Repubblica, eseguito dalla BandOrchestra Reggello con la direzione del maestro Massimo Cardelli. In caso di pioggia la cerimonia si terrà ugualmente con le stesse modalità ma sarà trasferita all’interno del Palazzetto dello Sport. A Figline, alle 21,30 in piazza Marsilio Ficino, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Loro Ciuffenna, il Coro del Teatro Garibaldi e Simone Baldini Tosi diretti dal Maestro Orio Odori, insieme alla Pirotecnica Soldi, saranno protagonisti del Concerto con spettacolo pirotecnico: fra i brani in programma inni nazionali. Le offerte raccolte saranno devolute ai Centri Caritas.