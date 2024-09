Due giorni di dibattiti per i metalmeccanici

Arriva a Firenze il 2 e 3 ottobre l’assemblea nazionale dei Metalmeccanici Uilm. L’appuntamento è al Palazzo dei Congressi di Piazza Adua. Sono tre i temi fondamentali che animeranno i due giorni di dibattiti e che rappresentano le sfide di oggi e di domani sul “Futuro Industria“. Il primo è la transizione ecologica, sempre cogente, per passare alla vera sfida del presente e del futuro: l’intelligenza artificiale, che già definisce molti dei processi produttivi e consumer della nostra società, sia in termini positivi che negativi. Per finire, un tema che non smette mai di interessare: i rinnovi contrattuali in discussione, con le novità sulla contrattazione collettiva. A partecipare all’evento saranno i delegati regionali e i segretari Paolo Fantappiè, Rocco Palombella e Emanuele Ronzoni. Nella giornata di giovedì 3 sarà presente anche il segretario generale di Uil, Pierpaolo Bombardieri (nella foto). Presenti saranno anche le istituzioni, dal presidente della Regione, Eugenio Giani, alla sindaca di Firenze, Sara Funaro. Tra gli altri anche il presidente di Federmeccanica, Stefano Franchi, il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi, e di Confindustria Firenze, Bruno Pecchioli.