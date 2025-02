’Dove va la scienza’, esperti a confronto. Tutti nel ricordo di Renata Borlone

Tre scienziati di alto profilo si sono dati appuntamento a Loppiano per domani pomeriggio. Si interrogheranno su ’Verso dove va la scienza’. Sono accomunati dalla passione per questa materia, ma anche dall’aver ricevuto il Premio ’Renata Borlone donna in dialogo’: il prof Ugo Amaldi, fisico del Cern di Ginevra, lo ha ritirato nel 2006, il prof Piero Benvenuti, astrofisico dell’Università di Padova nel 2013 e il prof Marco Bersanelli, astrofisico dell’Università di Milano, nel 2023. Nell’Auditorium di Loppiano alle 15 di domani i tre scienziati saranno protagonisti di un pomeriggio di approfondimento per il 35° anniversario della scomparsa di Renata Borlone, serva di Dio e corresponsabile della cittadella dei focolarini dal 1967 al 1990. A lei è intitolato un premio internazionale dedicato ai cultori della ricerca scientifica.Domani alle 12 Monsignor Mario Meini, vescovo emerito di Fiesole, presiederà la celebrazione della santa messa in ricordo di Renata.