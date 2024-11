’Dove sta la bellezza?’. Di nuovo in cattedra il ’Professor Cordella’

Alessandro Riccio torna a grande richiesta al Teatro di Fiesole con il nuovo spettacolo dal titolo ’Dove sta la bellezza? Vademecum per viver sazi e sorridenti’, dedicato all’immaginario professor Cordella. L’appuntamento è per domani alle 21 con la nuova lezione-spettacolo, su testo e regia dello stsso Alessandro Riccio. A due mesi dal debutto sold-out, una nuova serata in compagnia dell’ineffabile Cordella e delle sue dissertazioni su ’dove sta la bellezza’. Il tutto condito da aneddoti, teoremi, schemi algebrici e performance inusuali e trascinanti. Autore, regista e attore, Alessandro Riccio continua il suo progetto teatrale all’insegna della cultura e del divertimento, seguendo la moda delle lezioni-spettacolo in voga negli ultimi anni, ispirato dalle figure carismatiche di Barbero, Galimberti, Daverio, per creare nuovamente una serie di spettacoli ’inaspettati’.

I biglietti sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, tel. 055 210804).