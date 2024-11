"Dov’è Lolit* oggi?". Le fragilità dei giovani

Per molto tempo il simbolo dell’adolescenza è stata Lolita, immagine di un’età misteriosa e del suo (non) rapporto col mondo degli adulti. Ma oggi, a 70 anni dal romanzo di Nabokov, chi è diventata Lolita? Come si definiscono gli adolescenti dei nostri giorni e quali corpi abitano? E cosa significa avere 17 anni all’epoca del disastro globale? Parte da queste domande "Never Young_ una docu-performance / Dov’è Lolit* oggi?", lavoro firmato da compagnia Biancofango con la produzione di Elsinor Centro di Produzione Teatrale e Fattore K che andrà in scena per la prima volta in Toscana stasera alle 21 al Teatro Cantiere Florida di Firenze. In scena un dialogo tra generazioni per indagare come Lolita ha lasciato il posto a baby squillo e sugar daddy. "Never Young" è un salto verso il futuro nel tentativo di abitare un presente complesso e multiforme, dentro cui le nuove generazioni urlano il proprio essere qui e ora e pretendono un dialogo. Si impongono nuove domande, si agitano nuove rabbie e quelle mai domate del passato escono dal vaso di Pandora. La docu-performance è appunto un viaggio che, da Nabokov a OnlyFans, vuole indagare il mistero dell’adolescenza. Per la regia di Francesca Macrì, e la drammaturgia firmata da Macrì e Andrea Trapani, musica sound design e live electronics di Giovanni Frisonlo, lo spettacolo vede in scena Marco Gregorio Pulieri, Irma Ticozzelli, Andrea Trapani, Sara Younes e Cristian Zandonella. A fare da contrappunto ai cinque interpreti adolescenti che dominano il palco ci sarà un coro di cittadini over 60, coinvolti in un percorso partecipativo portato avanti sul territorio cittadino, a incarnare il mondo adulto.

Maurizio Costanzo