Doppio incidente, paura al rally. Auto fuori strada e prova sospesa

Incidenti in sequenza al rally, due equipaggi in ospedale per controlli. Gli sport motoristici sono pericolosi, è risaputo. E ieri gli spettatori arrivati alla seconda edizione della gara che si tiene sulle strade della città ne hanno avuto la riprova sulle insidiose strade collinari.

Dopo la partenza, le auto dovevano affrontare la prova speciale Anastasia, che da via dell’Arrigo porta le vetture lungo via delle Croci. Verso le 16 uno dei concorrenti ha perso il controllo della sua vettura, una Peugeot 208 VTI. Era arrivato quasi alla fine della prova speciale, in un tratto molto tecnico. Il pilota deve aver perso aderenza, la vettura ha sbattuto contro un muretto. Il conducente con il suo navigatore sono rimasti nell’abitacolo. Per estrarli è stato necessario chiamare l’assistenza di gara che per regolamento è sempre munita dell’attrezzatura idonea per fare questo genere di interventi. I due sono stati raccolti dall’ambulanza e ricoverati a Torregalli per accertamenti. Il tempo di rimettere in sesto la strada, fare i controlli sul tracciato, e le auto sono ripartite nuovamente sul tracciato in questione, la cui percorrenza doveva essere cronometrata due volte.

Ma il fato era in agguato anche per il pilota fiorentino, Alessandro La Ferla che con il suo navigatore, Alessio Pellegrini è finito fuori. La Skoda Fabia del driver di casa è risultata pesantemente danneggiata, tanto che i commissari di gara hanno esposto la bandiera rossa fermando le altre auto che stavano per partire in sequenza. Auto messa male, equipaggio fortunatamente pressoché illeso ma sicuramente sballottato.

La prova Anastasia, si è confermata molto tecnica, probabilmente anche per la decisione di farla terminare in un tratto ancora impegnativo. Stando nel campo delle ipotesi, con un arrivo in rettilineo i piloti avrebbero potuto allentare la tensione e spingere più in sicurezza invece di chiudere ancora in pieno tra curve e controcurve per fare il tempo. Oggi il rally di Scandicci continua con le prove speciali allestite dall’organizzazione nei comuni di Montespertoli e Montelupo Fiorentino. Sono tre le prove speciali da percorrere due volte ("Pulica" 6,400 Km) e tre volte ( "Poppiano" 5,330 Km e "Botinaccio" 7,410 Km). Le vetture usciranno dall’area di via Don Perosi alle 7,31 di stamani; alle 16,42 al termine della competizione torneranno sul palco di arrivoin via Pantin.

Fabrizio Morviducci