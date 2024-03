Dopo la cena al ristorante scappano gettandosi da un terrazzino per non pagare il conto

Firenze, 11 marzo 2024 – Dopo aver cenato scappano senza pagare il conto arrivando addirittura a lanciarsi da un terrazzino.

La polizia è sulle tracce di tre giovani che ieri sera, domenica 10 marzo, a Firenze non avrebbero pagato dopo aver cenato in un ristorante cinese in piazza Annigoni, nel quartiere di Sant'Ambrogio. Secondo quanto ricostruito, per far perdere le loro tracce i tre si sarebbero lanciati da un terrazzino al primo piano del locale, atterrando sul tetto di un deposito adiacente al locale, danneggiandolo. Rischiano una denuncia per insolvenza fraudolenta.