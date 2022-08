Donzelli, La Pietra e Zucconi in pole Euforia in casa Fratelli d’Italia

C’è grande entusiasmo nel centrodestra toscano e specialmente nella fila di Fratelli d’Italia dopo l’incontro alla Versiliana di Giorgia Meloni. Platea stracolma ad ascoltare l’intervista alla leader di FdI da parte del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. Toccati tutti i temi del programma con la rivendicazione del voler essere atlantisti e protagonisti in Europa e con un’attenzione particolare al valore delle donne e alla necessità di tenere i giovani in primo piano. Un bagno di folla che rilancia il ruolo di primo piano di FdI all’interno del centrodestra toscano dove si vanno componendo le mappe dei collegi.

I parlamentari FdI uscenti Giovanni Donzelli, Patrizio La Pietra e Riccardo Zucconi sono i candidati più sicuri per le elezioni del 25 settembre. Il capogruppo FdI in Consiglio regionale della Toscana Francesco Torselli guida il gruppo che sta lavorando alla rosa di nomi. Tra gli altri nomi che sarebbero in lizza il vicesindaco di Grosseto e coordinatore regionale del partito Fabrizio Rossi, la responsabile organizzazione del partito in Toscana, vicepresidente del giovanile Chiara La Porta e l’assessore all’urbanistica al Comune di Siena Francesco Michelotti. Nella rosa anche il senatore fiorentino uscente Achille Totaro che potrebbe essere candidato per la prima volta fuori Toscana. Per il collegio aretino FdI potrebbe optare su Francesco Macrì, ex presidente di Estra. In corsa su Firenze anche Jacopo Cellai. Lunedì le liste dei candidati arriveranno a Roma.

Intanto proseguono i contatti della ‘triplice’ alleanza con i responsabili toscani: "La nostra non è un’alleanza elettorale, stiamo insieme e condividiamo gli stessi valori per il Paese da oltre venti anni - sottolineano Mario Lolini, commissario della Lega, Massimo Mallegni, coordinatore di Forza Italia e Fabrizio Rossi coordinatore di Fratelli d’Italia - la coalizione sta viaggiando con obiettivi comuni e condivisi al massimo". "Puntiamo, come tradizione - dichiarano Rossi, Lolini e Mallegni - ad assicurare competenza, credibilità e esperienza per dare all’Italia una maggioranza coesa in grado di risolvere i reali problemi delle famiglie e delle imprese. Il Centrodestra toscano ha l’obiettivo di portare in Parlamento i migliori, partendo dalle esperienze maturate nella legislatura appena conclusa e valorizzando gli amministratori locali che sono la risorsa più importante che abbiamo".

Tra gli azzurri in campo ci saranno Massimo Mallegni, senatore uscente, Deborah Bergamini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Erica Mazzetti, deputata pratese; per la Lega confermata la candidatura di Mario Lolini, senatore della scorsa legislatura, di Edoardo Ziello, e ancora di Donatella Legnaioli, Maurizio Carrara, Manuel Vescovi più Andrea Barabotti. Nella partita del centrodestra anche il pratese Giorgio Silli, deputato, e Stefano Mugnai, aretino, deputato uscente. Così ieri Silli protagonista del lancio di "Italia al centro" di Giovanni Toti che correrà nel centrodestra: "La nostra lista offrirà all’elettore la possibilità di votare un contenitore politico di moderati draghiani" ha sottolineato.