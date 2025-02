Donne nel mondo del vino. Storie di vita e carriere. Il ricordo di Beatrice Torrini

Tra la Toscana e il Lazio c’è una lunga tradizione che lega il mondo femminile a quello della produzione del vino. Quello tra le donne e il vino è un rapporto simbiotico e viscerale. Cerca di raccontarlo il documentario "Divine" che andrà in onda per la prima volta su Rai3 il 28 febbraio alle 16,10. Racconta le storie, i sogni e la rinascita di cinque donne tra la Toscana e il Lazio Susanna D’Amico, Carla Benini, Joy Kull, Domenica Luppino e Silvia Fuselli, che attraverso la produzione del vino hanno costruito nuove vite, carriere e un posto privilegiato nel mondo della natura. Ma con una dedica speciale ad altre donne che hanno portato bellezza e valore nel settore vinicolo: tra loro, in primis, c’è Beatrice Torrini, giornalista de La Nazione, esperta e appassionata di vini, venuta a mancare a soli 42 anni nella notte di Natale del 2020.

Anche di lei si è parlato ieri alla tenuta Il Borro durante un panel di approfondimento sui temi principali di oggi nel settore tra alcol, dealcolati, regole europee e dei consorzi, ma anche cambiamento climatico, resistenza delle viti, sostenibilità e biodiversità. L’evento fa parte del circuito di Anteprime di Toscana. "Per noi è fondamentale poter dare un contributo di merito al dibattito del mondo del vino" sottolinea Ettore Ciancico, direttore del Consorzio Val d’Arno di Sopra Doc. Sul palco de Il Borro, tra esperti e produttori, ha partecipato anche la vicepresidente della Regione con delega all’agricoltura Stefania Saccardi. Presenti anche Mario e Miralba Torrini, i genitori di Beatrice che hanno consegnato il premio speciale intitolato alla figlia a Sara Catalini, autrice del documentario "Divine".

Realizzato dalla produzione interna Rai Documentari con la regia di Fedora Sasso, produttore esecutivo Claudio Baldino, è appunto il racconto del cammino di rinascita che ha condotto le protagoniste sulla via dell’uva. Fanno da scenario le vigne toscane e laziali tra i territori di Bolsena nel Lazio, e poi in Toscana tra il Val d’Arno di Sopra, Bolgheri, San Casciano Val di Pesa e Pitigliano. E protagoniste dirette e indirette le donne che hanno dato un’impronta importante al mondo del vino.

