Donne insieme per la pace. Presidio in piazza Signoria. Un solo appello: "Fermatevi"

Donne insieme per la pace, vestite di nero, hanno dato vita ieri pomeriggio a un presidio in piazza della Signoria dal titolo “Pacifichiamo i conflitti“. "Ci stringiamo in lutto - scrivono le promotrici in una nota - per tutte le vittime degli orrori e delle ingiustizie in atto e per tenere accesa la speranza in questo tempo buio per l’umanità". "Fermatevi": è il grido che si alza dalla piazza e che è alla base della lettera aperta inviata al sindaco, alla Giunta, al presidente del Consiglio comunale e ai consiglieri: "Firenze “operatrice di pace” non può rimanere inerte di fronte al dolore che sta distruggendo i popoli palestinese e israeliano. La città alzi la voce, si renda protagonista di un incontro tra le società civili palestinese ed israeliana che, in quella straziata terra, agiscono per convivere".