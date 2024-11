Donne e violenza, gli eventi della giornata

S’intitola "Solo perché donne". È il cartellone di eventi organizzato, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dal Comune di Signa, in collaborazione con varie realtà e associazioni del territorio. Il programma è stato presentato, ieri, nei locali della Città Metropolitana di Firenze, alla presenza del sindaco di Signa Giampiero Fossi, della vicesindaca Marinella Fossi, della dirigente dell’istituto comprensivo Francesca Bini e di Matteo Mannelli, presidente dell’Associazione Pollicino. Fra gli appuntamenti, il 19 novembre (ore 18), nella Sala Soci Coop dell’Ipercoop Lastra a Signa, "La Baronessa di Carini", presentazione del libro di Pietro Trapassi. Tanti gli eventi del 23 novembre: dalle ore 9.30 alle 11.30, al museo civico della Paglia, "L’eredità delle donne. L’arte di abbigliarsi: il cappello, non solo un accessorio moda"?con visite guidate; alle ore 16 un laboratorio dimostrativo e "Fe-li-ci-tà al Profumo di vaniglia", presentazione del Libro di Claudia Camilletti; alle ore 17,?inaugurazione della mostra?Mariposa?di Maria Maselli, in collaborazione con l’associazione OperArte; infine, ore 18, in Comune, nella sala dell’Affresco, l’inaugurazione della mostra ?"Don’t forget to fly"?di Luciana ToccafondI