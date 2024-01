Donne e autodifesa, partono i corsi di Karate

È una cintura rosa quella proposta da Empi Dojo: i suoi istruttori sono a disposizione delle donne di Bagno a Ripoli per un ciclo di incontri di autodifesa, insegnando loro le basi del karate. L’antica disciplina diventa dunque un modo per sentirsi più tranquille. Il mini ciclo di lezioni (4 in tutto) mirate e gratuite vuole insegnare alle donne a gestire o prevenire aggressioni fisiche con mosse da applicare solo in caso di emergenza. Poche, eppure efficaci. Possono iscriversi tutte le ragazze e signore dai 18 anni in su. Le lezioni partono il 2 febbraio alle 18,30 e durano un’ora l’una tutti i venerdì per tutto il prossimo mese. Le nuove karateke saranno accolte in una stanza del circolo Acli di Grassina e seguite dagli istruttori professionisti di Empi, associazione da molti anni attiva sul territorio comunale di Bagno a Ripoli con corsi per tutte le età. La partecipazione è totalmente gratuita, esclusa la quota di iscrizione necessaria per l’assicurazione obbligatoria pari a 15 euro. Unici requisiti diversi: la voglia di mettersi in gioco e il certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva. "L’intento del corso - spiegano gli organizzatori - è quello di fornire nozioni pratiche e spunti teorici, per poter decidere cosa sia meglio fare o non fare in determinate situazioni di pericolo. Ciò che impareremo sarà alla portata di tutti, senza la necessità di possedere alcuna conoscenza pregressa in ambito marziale".

Manuela Plastina