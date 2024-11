“Donne di frontiera“. Con Anechoum, Rausa . Pegah Moshir Pour e Sultan

Torna, a Pistoia, il festival Pari e Dispari, nato nel 2022 per aprire un dibattito sugli stereotipi di genere, dedicato in questa edizione al tema Donne di frontiera - Voci dai confini. Novità le anteprime in collaborazione con il festival del cinema Presente Italiano e con Pistoia Musei. In questo ambito oggi (18.30, libreria Lo Spazio) Damiano Garofalo presenterà Spettri del desiderio. Il cinema e i film di Luca Guadagnino (Marsilio editori, 2024), a cura di Simone Emiliani e Cecilia Ermin. Martedì (ore 18, Lo Spazio), l’incontro con la filosofa Annarosa Buttarelli sulla figura di Carla Lonzi. Mercoledì (ore 18, Lo Spazio) verrà presentata la collana In visita. Il festival entrerà nel vivo giovedì (ore 18, Lo Spazio) con Emanuela Anechoum e il suo romanzo d’esordio Tangerinn (Edizioni E/O, 2024). In serata (ore 21) il Teatro Bolognini ospiterà l’incontro fra Anechoum e l’attrice Anna Bonaiuto che leggerà brani da Tangerinn. In libreria venerdì 22 arriverà Elena Rausa col suo Le invisibili (Neri Pozza, 2024). Sabato sarà la volta di Pegah Moshir Pour con La notte sopra Teheran (Garzanti, 2024). Domenica, infine, la scrittrice Saliha Sultan presenterà il suo La Bambina di Kabul (Piemme, 2024). Il festival è organizzato in collaborazione col portale Luce!, col sostegno di Chianti Banca, Unicoop Firenze, sezione Soci Pistoia, e col patrocinio della Provincia di Pistoia.