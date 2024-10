Donna investita dal tram. È in gravi condizioni

Una donna di 72 anni è stata investita dal tram tra via Vittorio Emanuele e via Alderotti. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso e ha riportato molti traumi, ma (a quanto si apprende) non sarebbe in pericolo di vita. Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma da quanto appreso il mezzo in movimento l’avrebbe colpita mentre per qualche motivo si trovava sui binari. Anche i passeggeri a bordo si sono accorti di quanto era accaduto. La donna è stata immediatamente soccorsa dai mezzi del 118 ed è stata trasportata a Careggi.

Nel punto dell’impatto la tramvia procede lentamente e il rumore legato al suo passaggio è particolarmente forte. Possibile che ci sia stata una distrazione della 72enne che in quel momento stava camminando. Le telecamere anteriori della tramvia riveleranno con precisione quanto avvenuto. L’autista, nonostante la velocità contenuta del mezzo, si è probabilmente visto sbucare all’ultimo il pedone e non ha potuto fare nulla per impedire l’incidente. Subito dalla via è partita una chiamata alla Centrale unica del 112 che ha dirottato all’incrocio un’ambulanza e un’automedica. I sanitari, una volta giunti sul posto, si sono rapidamente accertati delle condizioni della donna e poi l’hanno accompagnata subito in ospedale, dove è stata presa in carico dai medici del reparto per i primi esami.