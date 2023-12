Doni sospesi. I panettoni agli alluvionati

Un centinaio di "panettoni sospesi". Sono quelli acquistati con le donazioni fatte nel mese di dicembre presso Fondazione Ant e che ieri, presso il circolo GniGnì della Pubblica Assistenza di Campi, sono stati consegnati ad alcune delle famiglie alluvionate, mentre oggi altri panettoni saranno donati alla mensa Caritas di via Baracca. Ad accogliere i cittadini campigiani il delegato ANT di Firenze, Simone Martini, e l’assessore alle politiche sociali, Lorenzo Ballerini. ""La nostra è stata una scelta di cuore – ha detto Martini - e così come abbiamo devoluto il 50% delle offerte raccolte durante la partita Fiorentina Juventus del 5 novembre scorso, due giorni dopo l’alluvione, alle popolazioni alluvionate che hanno perso tutto, abbiamo deciso di donare anche i panettoni ad alcuni dei cittadini di Campi che hanno subito danni dall’alluvione. Desidero ringraziare per questo tutti i volontari della Pubblica Assistenza che ci ha ospitati nella propria sede di via Orly e l’amministrazione comunale che ha subito appoggiato la nostra iniziativa con entusiasmo. Sappiamo bene che è solo un piccolo gesto e che non risolverà i problemi di chi a novembre ha perso molto, ma speriamo almeno di regalare un sorriso e di testimoniare la nostra vicinanza sia a loro, sia alle persone seguite da Caritas Firenze"".

Un’iniziativa, questa, che è stata salutata con soddisfazione anche dall’amministrazione comunale, come ha sottolineato l’assessore Ballerini: ""Desidero ringraziare sentitamente ANT per le azioni di solidarietà che ha messo e che sta mettendo in campo in favore della popolazione alluvionata; in particolare, l’iniziativa del "panettone sospeso" per i cittadini in condizione di bisogno del Comune di Campi contribuirà a portare un po’ di normalità alle famiglie colpite dalla drammatica alluvione di novembre durante le imminenti festività natalizie. Tutto questo a conferma di una preziosa rete di collaborazione che rafforza ulteriormente la solidarietà sul territorio di cui abbiamo avuto tante testimonianze nelle ultime settimane"".