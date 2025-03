Donato un Dae alla Misericordia. Nel nome del piccolo Lapo

Il cuore di Impruneta ha uno strumento salvavita in più: un defibrillatore semiautomatico Dae installato su una delle ambulanze di emergenza della Misericordia di Impruneta. Un dono prezioso per la comunità arrivato nel nome di Lapo Guadalti, un giovanissimo imprunetino che ha perso la vita per la Sindrome di Kawasaki.

Nel suo nome, babbo Primo e mamma Gaia hanno fondato l’associazione "Amici di Lapo" che sensibilizza su questa malattia, ma in generale si occupa di salute e prevenzione. Già nel 2023 aveva donato quattro defibrillatori equipaggiati con placche pediatriche collocati nei vari rioni e in zone frequentate dai bambini.

Oggi, oltre continuare a sensibilizzare sulla malattia di Kawasaki e a supportare le famiglie che necessitano di visite fuori regione, "siamo in contatto con cardiologi pediatrici per organizzare visite gratuite in Tanzania ed Etiopia, donando loro ecocardiografi e defibrillatori – dicono Primo e Gaia -. L’obiettivo è estendere ulteriormente le attività di supporto e assistenza alle famiglie in difficoltà e alle comunità più vulnerabili, in particolare in ambito sanitario pediatrico nei Paesi in via di sviluppo". Oltre, come dimostra l’ultima donazione, a pensare alla propria comunità.

Manuela Plastina