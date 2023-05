Don Milani, dal Comune Firenze una lapide nel luogo della sua nascita

Firenze, 26 maggio 2023 - Il Comune di Firenze, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di don Lorenzo Milani, sistemerà a settembre un'epigrafe proprio nel luogo in cui nacque, il villino di viale Gramsci, allora via Principe Eugenio. Su sollecitazione della Fondazione e di alcuni cittadini, gli uffici dell'assessorato si sono adoperati per rintracciare gli attuali proprietari dell’immobile ed ottenere i necessari permessi. Questa l'epigrafe che sarà apposta in viale Gramsci: “Qui nacque Don Lorenzo Milani. Sacerdote, Maestro ed educatore. Priore di Barbiana che donò ai suoi ragazzi la parola ‘Chiave fatata che apre tutte le porte’”.

"Apporremo la targa a settembre, in accordo con il Comitato, appena sarà definita la data del convegno nazionale su don Lorenzo - ha spiegato l'assessora alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani -. Sarà uno dei tanti momenti con cui percorreremo questo anno del centenario per conoscere meglio questo semplice prete che in tanti ambiti della società, a partire dalla scuola, ci ha lasciato insegnamenti e strade da perseguire".