Firenze, per Don Luigi Ciotti lezione in Aula Magna e riconoscimento agli Innocenti

Firenze, 7 novembre 2024 - Don Luigi Ciotti nella Hall of Fame dell’Educazione degli adulti e formazione continua per iniziativa dell’Università di Firenze. Venerdì 8 novembre, il riconoscimento gli sarà conferito all’Istituto degli Innocenti. La mattina Don Luigi Ciotti terrà una lezione in Aula Magna riservata a studentesse e studenti. Per la sua attività instancabile, attraverso associazioni e gruppi plurali, a favore dell’inclusione sociale e dell’educazione alla legalità, arriva dunque per Don Luigi Ciotti un riconoscimento internazionale. Il sacerdote è stato il protagonista di tante battaglie per la promozione della giustizia sociale, ed entra perciò, per iniziativa dell’ateneo fiorentino, nella Hall of Fame dell’Educazione degli adulti e formazione continua: a candidarlo al prestigioso riconoscimento è stata l’Università di Firenze nella persona di Paolo Federighi, professore onorario in Pedagogia generale e sociale. Don Ciotti sarà presentato come nuovo membro della Hall of Fame domani, venerdì 8 novembre, alle ore 13 all’Istituto degli Innocenti, in Aula Brunelleschi, in piazza Santissima Annunziata, 12, all’interno del convegno “International Adult and Continuing Education HOF” che si tiene quest’anno a Firenze con l’organizzazione del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Ateneo. Il riconoscimento viene assegnato a don Ciotti, in particolare, per il suo contributo all’educazione attiva contro la criminalità e le mafie, sviluppata attraverso la creazione di reti nazionali e internazionali di associazioni – come “Libera” che coordina attualmente più di 1600 realtà – e attraverso la promozione di numerose attività formative, campagne culturali e progetti di ricerca, così come attraverso la costituzione di cooperative per l’utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità. In mattinata Luigi Ciotti terrà una lezione dal titolo “È la cultura che dà la sveglia alle coscienze. L'importanza dell'educazione nel contrasto alle reti criminali” riservata a studentesse e studenti, introdotta dal saluto della rettrice Alessandra Petrucci. L’appuntamento è alle ore 11 al Rettorato, in Aula Magna, in piazza San Marco, 4. Ma per coloro che non possono seguire questo appuntamento in presenza, possono partecipare anche da casa. La lezione potrà infatti essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube dell'università di Firenze.