Don Lazzeri e Giorgio La Pira diventano “Giusti dell’Umanità“. Una stele nella Valle dei Templi

Spiccano i nomi di don Alcide Lazzeri - il parroco ucciso dai nazisti il 29 giugno 1944 per salvare il suo paese, Civitella in Val di Chiana(Arezzo): una morte “in odio della fede” che l’ha portato sugli altari - e quello di Giorgio La Pira, padre costituente, per tre volte sindaco di Firenze e più volte deputato , l’uomo consapevole del ruolo assunto sul piano politico e sociale dal Mediterraneo - fra i nuovi “Giusti dell’ Umanità” nel giardino della Valle dei Templi ad Agrigento. La stele in loro onore è stata inaugurata con una cerimonia e un convegno nei giorni scorsi.